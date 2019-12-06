РПЛ
РИА НовостиИзвестный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными
Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
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Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
Политика
Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Футбол
Тульский «Арсенал» разгромил «Локомотив»
Космос
В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту
Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Политика
США могут признать Россию спонсором терроризма
Комитет по иностранным делам Сената Соединённых Штатов рассмотрит проект закона, который обяжет государственного секретаря определить, спонсирует ли Россия терроризм.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов
Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
Общество
Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации
Футбол
Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Гаджеты
«Умный» 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое
«Умный» 75-дюймовый телевизор китайской марки Xiaomi Mi TV 4S подешевел вдвое спустя год после официального запуска линейки.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Forbes продолжает подводить итоги года. Сегодня издание опубликовало список самых высокооплачиваемых артистов уходящего 2019.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Армия и оружие
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Армия и оружие
Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века
В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Авто
Компания Acura представила рестмод Super Handling SLX
Модель, получившую название Super Handling SLX, презентовали на выставке RADwood, посвященной автокультуре 80-90-х годов прошлого столетия.
Общество
Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Общество
Синий цвет назван главным цветом 2020 года
Классический синий цвет (Classic Blue) назван главным цветом 2020 года, сообщает институт Pantone.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Biology Letters, неожиданно выяснилось, что собаки понимают слова человеческой речи, даже когда их произносят люди, которые им не знакомы.