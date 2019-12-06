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РИА НовостиРИА НовостиИзвестный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
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Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

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О. Семёнов рассказал, что грозит Запашному за слова о фанатах

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Футбольные фанаты переключились с оскорблений Дзюбы на Запашного

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

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В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

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Президент UFC объявил, что договорился с Мейвезером

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Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века

В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Biology Letters, неожиданно выяснилось, что собаки понимают слова человеческой речи, даже когда их произносят люди, которые им не знакомы.
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