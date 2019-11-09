Девушка приехала из Краснодарского края и с отличием окончила университет. Ученицу и наставника часто видели на пути в столицу. По предварительным данным 47news, женское тело без головы, найденное 9 ноября в квартире доцента СПбГУ Соколова на Мойке, 82, принадлежит 24-летней Анастасии Ещенко.

с чего всё началось

Жертвой доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова оказалась его 24-летняя студентка. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, вместе с 63-летним Соколовым девушка работала над научным трудом о личности Наполеона.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Владимир Кузьмин расстался со свой юной подругой Светланой и вернулся к бывшей жене Екатерине.

Общество В Минздраве назвали причины убыли населения Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.

Армия и оружие Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.

Происшествия Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Космос Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

Хоккей Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало» Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Общество «Аэрофлот» проиндексирует стоимость билетов на Дальний Восток Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение согласовать индексацию стоимости авиабилетов на перелеты на Дальний Восток в следующем году для Российской авиакомпании «Аэрофлот».

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Экономика Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Кино В Disney назвали своих претендентов на «Оскар» Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Экономика Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года.

Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Единоборства Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.