Общество

Lenta.ruLenta.ruИзвестный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Звезда канала ТНТ рассказал о поборах в КВН

Взгляд.ру01:37

Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

РИА Новостивчера в 23:56

Комик рассказал о закулисье КВН

ФАН01:19

Комик с ТНТ возмутился поборами в КВН

News.ru00:16

«Беззубо... Деньги непонятно кому уходят»: комик рассказал Дудю о закулисье КВН

Царьград01:27

Звезда ТНТ, учившийся на Урале, пожаловался на поборы в КВН

URA.Ruвчера в 23:52

Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Lenta.ruвчера в 23:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол

Властимил Петржела: Комличенко нужно переходить в более сильный клуб

В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо.
Советский спорт вчера в 18:20
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Общество

Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Экономика

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 07 октября в 05:37
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто

«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Армия и оружие

Турция перебросила бронетехнику на границу с Сирией

На границе с Сирией замечена бронетехника Турции, сообщают Anadolu, Ruptly и RT.
Аргументы и Факты 01:18
Шоу-бизнес

Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 07 октября в 02:43
Происшествия

На Алтае произошло землетрясение

Алтапресс вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия вчера в 04:49
Хоккей

Мисюль: Кормье показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье.
Чемпионат вчера в 17:27
Происшествия

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
Политика

СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили отца-тирана

Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Происшествия

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Экономика

С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами

С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Политика

В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 07:08
Политика

Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:55
Футбол

Футбольный арбитр не смог посмотреть VAR из-за зарядки для телефона

В одном из моментов встречи главный арбитр матча собирался применить VAR, но не смог из-за того, что система была выключена из розетки.
Вести.Ru 01:37
Общество

Тимати выиграл суд у рэпера L’One

Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное