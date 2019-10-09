Общество

Lenta.ruLenta.ruИзвестный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на YouTube.
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с чего всё началось
Стендап-комик, а также бывший игрок КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью популярному Youtube-блогеру
 Юрию Дудю о внутренней «кухне» юмористической телепередачи.
Слово и Дело01:10

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Нурлан Сабуров пожаловался на большие денежные взносы в КВН

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«Беззубо... Деньги непонятно кому уходят»: комик рассказал Дудю о закулисье КВН

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Комик с ТНТ возмутился поборами в КВН

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Стендап-комик рассказал о закулисье КВН

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URA.Ruвчера в 23:52

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Постановление вводит ограничения по разным отраслям. Самая большая доля мигрантов разрешена строительным компаниям – 80%.
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Газета.Ru вчера в 17:06
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Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

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Ugpressa.ru 07 октября в 12:02
Энергетика

Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом

К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).
URA.Ru 03:07
Общество

Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»

Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
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Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
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РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Политика

Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Российская газета 03:19
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
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Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
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В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс вчера в 12:27
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС вчера в 15:34
Происшествия

В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь

Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
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RT на русском 03:24
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
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В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
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