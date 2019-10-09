с чего всё началось

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на YouTube.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Энергетика Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).

Политика Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.

Экономика РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».

Авто Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.

Политика Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.

Политика Госдума приостановит командировки депутатов в США Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.

Происшествия Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Происшествия В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».

Путешествия Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.