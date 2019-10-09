Общество
Lenta.ruИзвестный комик пожаловался на обратную сторону КВН
Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на YouTube.
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Стендап-комик, а также бывший игрок КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью популярному Youtube-блогеру Юрию Дудю о внутренней «кухне» юмористической телепередачи.Слово и Дело01:10
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Экономика
Медведев утвердил квоты на прием мигрантов на работу
Постановление вводит ограничения по разным отраслям. Самая большая доля мигрантов разрешена строительным компаниям – 80%.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Энергетика
Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом
К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Авто
В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale
Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Происшествия
В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь
Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.