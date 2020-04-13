Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением о решении ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) снизить зарплаты футболистам в связи с пандемией коронавируса, передает "Матч ТВ". Первым на понижение заработных плат в чемпионате России пошел московский "Спартак".

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. 296

Политика США могут создать альтернативную ВОЗ Альтернативную организацию президенту США предлагают создать на базе ЮНЭЙДС (эта организация была создана в1990-х годах на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом). 1

Общество На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Здоровье В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию 4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Общество Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. 262

Здоровье Немецкий ученый призвал заразить коронавирусом молодежь и снять карантин Ведущий немецкий эпидемиолог, предсказавший Европе кризис из-за коронавируса, теперь призывает правительства положить конец самоизоляции.

Футбол Игрок сборной России Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи Форвард испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов оказал поддержку московской станции скорой помощи, сообщается в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 801

Общество ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

Общество В Самарской области еще 5 человек заражены коронавирусом Общее число случаев заражения в Самарской области на 13 апреля составило 29, из них 14 выздоровели и выписаны, 15 продолжают лечиться. 19

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 661

Здоровье Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара – 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 28