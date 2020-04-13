Коронавирус
Газета.RuИзвестный тренер призвал прекратить считать чужие деньги
Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мнением о решении ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) снизить зарплаты футболистам в связи с пандемией коронавируса, передает "Матч ТВ". Первым на понижение заработных плат в чемпионате России пошел московский "Спартак".
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Талалаев — о сокращении зарплат футболистов: «Давайте перестанем считать чужие деньги»
Sport24.ruвчера в 17:55
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Альтернативную организацию президенту США предлагают создать на базе ЮНЭЙДС (эта организация была создана в1990-х годах на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом).
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На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
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Подмосковье Сегодня 11 апреля в 13:07
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Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 11 апреля в 03:05
Здоровье
Немецкий ученый призвал заразить коронавирусом молодежь и снять карантин
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Профиль 02:29
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Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Футбол
Игрок сборной России Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
Форвард испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов оказал поддержку московской станции скорой помощи, сообщается в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.
РИА Новости 05:44
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
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РИА Новости вчера в 23:51
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
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На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
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Московский школьник сдал полиции ушедшую в запой в самоизоляции мать
В Москве 12-летний школьник обратился в полицию и сдал мать, которая ушла в запой во время самоизоляции.
Lenta.ru 04:51
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Цены нефти Brent упали ниже $31 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 1,7%, до $30,95 за баррель по состоянию на 11:10 мск.
РБК 04:22
Общество
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
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Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового вида.
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В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
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Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
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Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя
Вести.Ru вчера в 16:40
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Ученые из России нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов
Российские учёные нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов.
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В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер
Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
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