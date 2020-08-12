Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
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Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
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