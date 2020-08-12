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Lenta.ru
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
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Газета.Ru

Еще один ведущий уволился с телеканала «Беларусь-1»

Газета.Ru19:05
Известия

Ведущий военной программы на белорусском гостелеканале объявил об увольнении

Известия18:41
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Lenta.ru17:42
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
Эхо Москвы

Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Эхо Москвы17:02
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15

Ученые в США назвали причину развития особо опасного рака

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно сотрудникам американского Института Вистара удалось выяснить, что по причине того, что раковым клеткам молочной железы совершенно не хватает кислорода, им и приходится посылать определенные сигналы в человеческий мозг, и как раз данные сигналы вызывают онкогенные изменения в примыкающих эпителиальных тканях.
ToDay News Ufa17:57
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