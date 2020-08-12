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Lenta.ru
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко опубликовал
 в своем инстаграме видео, в котором объявил о своем увольнении.
Дождьвчера в 15:55
Подробнее о событии
Газета.Ru

Еще один ведущий уволился с телеканала «Беларусь-1»

Газета.Ru19:05
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Lenta.ru17:42
RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

РИА Новости18:22

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
26

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,3K

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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