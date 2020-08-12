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Lenta.ru
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко опубликовал
 в своем инстаграме видео, в котором объявил о своем увольнении.
Дождьвчера в 15:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении

Эхо Москвы02:02
Газета.Ru

Еще один ведущий уволился с телеканала «Беларусь-1»

Газета.Ru19:05
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15
RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

РИА Новости18:22
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55

Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

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Lenta.ru01:17
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

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РБК23:59
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Kursk.comвчера в 02:44
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