Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
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Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко опубликовал
в своем инстаграме видео, в котором объявил о своем увольнении.
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