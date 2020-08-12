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Lenta.ru
Lenta.ru

Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1», объявил об увольнении. Он заявил об этом на своей странице в Instagram.В источнике
С чего всё началось
Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко опубликовал
 в своем инстаграме видео, в котором объявил о своем увольнении.
Дождьвчера в 15:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Эхо Москвы17:02
Коммерсантъ

В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала

Коммерсантъ18:15
RT на русском

Ведущие нескольких гостелеканалов в Белоруссии заявили об увольнении

RT на русском17:16
РБК

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

РБК17:10
РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

РИА Новости18:22
News.ru

Несколько белорусских телеведущих уволились с государственных каналов

News.ruвчера в 15:57
Дождь

«Одумайтесь пока не поздно». Ведущий военной программы на «Беларусь 1» уволился и обратился к армии

Дождьвчера в 15:55

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов
Rambler News Serviceвчера в 08:16
1,1K

Измениться должен Путин, а не США — The Washington Post

Вашингтон, 12 августа 2020, 23:59 — REGNUM The Washington Post вступила в полемику со сторонниками «пересмотра отношений» между США и Россией — 12 августа в главной американской газете вышла примечательная статья экономиста и писателя Дэвида Игнатиуса «Путин ведет себя безрассудно, и мы позволяем ему это делать».
REGNUMвчера в 16:59
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Любовь, роботы и мертвая жена: звезда «Нимфоманки» о роли андроида в новой фантастической драме

Главная премьера этой недели — фантастическая драма Гэвина Ротери «Мой создатель», повествующая об ученом, который пытается загрузить сознание покойной жены в созданного им самим андроида.
Lenta.ru17:06

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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«Матч ТВ» отстранил от эфиров Романа Широкова после избиения арбитра

"Матч ТВ" принял решение отстранить бывшего игрока питерского "Зенита", московского "Спартака" и сборной России Романа Широкова от всех эфиров после конфликта во время матча любительских команд.
Реальное время11 августа в 09:17
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«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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