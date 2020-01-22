Общество
Lenta.ruИзвестным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
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Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия.
— Александр Долгополов, украинский теннисистREGNUM 03:05
с чего всё началось
25-летний комик Александр Долгополов сообщил в своем Instagram, что бар в Санкт-Петербурге, где он неоднократно выступал, получил от МВД запрос с просьбой предоставить о нем информацию.Газета.Ru02:19
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Полиция заинтересовалась российским комиком, шутившим про религию и политику
Московский Комсомолец03:00
МВД Подмосковья ищет комика Долгополова, пошутившего про Путина в петербургском баре
Znak.comвчера в 18:21
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