Общество
Газета.RuИзъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".РИА Новости12:15
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Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
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В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
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Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
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Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но, судя по тому, что он уже тестируется на дорогах общего пользования, долго ждать не придется: максимум до следующего года.
Общество
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Космический корабль Dream Chaser на пути к первому полету
Космический корабль Dream Chaser корпорации Sierra Nevada приступил к окончательной сборке, интеграции и испытаниям после того, как каркас корабля был доставлен компанией Lockheed Martin.
Армия и оружие
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Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
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Ученые: Ряд микробов могут быть опасными для космических туристов
Ученые утверждают, что для космических путешественников могут быть опасными микробы, обитающие не только на Земле, но и в космосе.
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Здоровье
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Эксперты поведали, какой способ готовки яиц безопаснее, и как избежать неприятных последствий при употреблении этого продукта.
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Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Общество
Запуск TON могут отложить еще на год
3 октября команда блокчейн-проекта Павла Дурова в письме инвесторам сообщила, что успевает с релизом в назначенный срок, поэтому запуск основной сети состоится до конца октября.
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.