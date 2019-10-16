Общество

Газета.RuГазета.RuИзъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале
 проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".
РИА Новости12:15

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Изъятые у коррупционеров элитные квартиры предложили выставлять на торги

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Власти нашли способ заработать на коррупционерах

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URA.Ru10:38

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
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