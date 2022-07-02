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JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель

Россия в ответ может сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки без серьезного ущерба для экономики, заявили аналитики.
Ведомости
Как пишет
 Bloomberg, эксперты полагают, что по причине сокращения ежедневных поставок нефти из России на три миллиона баррелей в сутки стоимость топлива на Лондонской бирже увеличится до 190 долларов за баррель.
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«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Москва примет ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — уточнили в JPMorgan Chase.
Говорит Москва
В июне лидеры G7 поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские нефть и газ.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

JPMorgan Chase допустил подорожание нефти до $380 за баррель
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