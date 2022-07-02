«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Москва примет ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — уточнили в JPMorgan Chase.