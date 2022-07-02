Bloomberg, эксперты полагают, что по причине сокращения ежедневных поставок нефти из России на три миллиона баррелей в сутки стоимость топлива на Лондонской бирже увеличится до 190 долларов за баррель.
«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен на российскую нефть заключается в том, что Москва примет ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — уточнили в JPMorgan Chase.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель главы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
"1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.