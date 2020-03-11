Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

Происшествия В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Общество В России впервые у ребенка выявили коронавирус Как сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в нашей стране впервые зафиксировали эпизод заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у ребенка.

Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Общество 250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

Происшествия Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».

Политика Сбежавший от допроса Порошенко нашелся Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Религия РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Финансы Банки начали поднимать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.