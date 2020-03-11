Коронавирус

РБКРБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
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Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
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250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.
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В Испании за сутки коронавирусом заразились еще 1500 человек

За последние сутки в Испании коронавирусом заразились еще 1500 тысячи человек.
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В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.
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Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
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«Динамо» победило «Ахмат» в РПЛ

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Сбежавший от допроса Порошенко нашелся

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
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Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor вчера в 18:18
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«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:25
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Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа.
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РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Банки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
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Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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