Коронавирус
РБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Происшествия
В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора
В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Общество
В России впервые у ребенка выявили коронавирус
Как сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в нашей стране впервые зафиксировали эпизод заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у ребенка.
Армия и оружие
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.
Общество
В Испании за сутки коронавирусом заразились еще 1500 человек
За последние сутки в Испании коронавирусом заразились еще 1500 тысячи человек.
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Политика
Мишустин предложил сократить количество массовых мероприятий в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.
Происшествия
Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в РПЛ
Политика
Сбежавший от допроса Порошенко нашелся
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Кино
Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Происшествия
У здания ФСБ в Москве задержали более 40 пикетчиков
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа.
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Финансы
Банки начали поднимать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".