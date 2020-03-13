Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

Экономика Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.

Общество У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.

Происшествия В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.

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Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Происшествия Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Культура Киностудии в США приостанавливают съемки из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус.

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Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Здоровье Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Здоровье Опубликована актуальная информация о коронавирусе Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.