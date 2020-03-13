Экономика
РБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Аналитики JPMorgan не исключают рецессию в мировой экономике из-за коронавируса
Экономика сегодня05:06
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Музыка
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Армия и оружие
В Германии решили, что Америка – защитник Европы
Роль США как «гаранта безопасности и стабильности Европы», была обсуждена в «Фонде Конрада Аденауэра» в Берлине, сообщила 13 марта межрегиональная ежедневная газета в Германии «Юнге Вельт» (Junge Welt).
Происшествия
В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими
Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.
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ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Общество
В Подмосковье ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области вводят режим свободного посещения школ в регионе.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Культура
Киностудии в США приостанавливают съемки из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе
Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Театры
В Большом театре состоялась премьера оперы «Аттила»
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.