Экономика

РБКРБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
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Американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
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