Экономика
РБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Количество просмотров клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, достигло отметки в десять миллионов, об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Здоровье
В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19
Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Игры
Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами
Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Политика
Зеленский назначил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Малюка первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ).
Общество
Баржа «Фортуна» провела учения по достройке «Северного потока-2»
Очень возможно, что баржа продолжит строительство «Северного потока-2» в паре с нашим судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который уже полным ходом идет на Балтику из дальневосточной Находки.
Происшествия
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Петербурге
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Общество
В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса
В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Мишустин назвал восемь направлений для тестирования цифровых новаций
В Правительстве определили восемь направлений, в рамках которых будут установлены экспериментальные правовые режимы для тестирования цифровых технологий.
Кино
Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле
Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Общество
Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Минтруде рассказали, что на обеспечение выплат государство направит 136,4 миллиарда рублей.
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.