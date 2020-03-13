Экономика

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Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока». Американский инвестбанк предупредил о «настоящем кризисе» летом

Фонтанка.Рувчера в 17:16

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

РБК01:11

Аналитики JPMorgan предупредили об угрозе глобальной рецессии

Говорит Москва02:27
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Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
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Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму

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В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

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Появилась информация о новом Chevrolet Niva

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Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

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