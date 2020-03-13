Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

Общество Собянин ужесточил меры против коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.

Космос Стартующий с Байконура на МКС «Союз» проверили на герметичность Утром 14 марта в микроблоге государственной корпорации в Твиттере пишут: "На космодроме # Байконур специалисты Роскосмоса завершили испытания на герметичность пилотируемого корабля # СоюзМС16 в вакуумной камере — https: / / roscosmos.ru / 28188/ Его запуск к Международной космической станции запланирован на 9 апреля".

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Общество ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Общество Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.