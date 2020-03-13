Экономика
РБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
РЖД разрешили вернуть деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрешила пассажирам вернуть деньги за невозвратные билеты на фоне отмены массовых мероприятий, сообщили в компании.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Космос
Стартующий с Байконура на МКС «Союз» проверили на герметичность
Утром 14 марта в микроблоге государственной корпорации в Твиттере пишут: "На космодроме # Байконур специалисты Роскосмоса завершили испытания на герметичность пилотируемого корабля # СоюзМС16 в вакуумной камере — https: / / roscosmos.ru / 28188/ Его запуск к Международной космической станции запланирован на 9 апреля".
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Общество
ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать удаленно из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Технологии
Российские инженеры создали экзоскелет для врачей и не только
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Общество
На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате подозреваемого в подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Названы модели авто, которые подорожают в России
Напомним, по итогам февраля 2020 года в России продажи авто упали на 2,2%, до 119 073 единиц.
Здоровье
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Армия и оружие
В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе
Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Экономика
«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях
Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.