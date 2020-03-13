Коронавирус
РБКJPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.
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Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Игры
Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта
Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Футбол
«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»
В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Общество
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Политика
Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
Путешествия
Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны
Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Финансы
Крупные банки начали повышать ставки ипотеки из-за обвала рубля
Крупные банки неожиданно начали резко повышать ставки ипотеки.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Экономика
Матвиенко: РФ подошла к кризису самой подготовленной из нефтяных стран
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 14 марта заявила, что Россия подошла к глобальному экономическому кризису наиболее подготовленной из всех нефтедобывающих стран, передает ТАСС.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Общее количество игроков в «королевской битве» Call of Duty: Warzone превысило 15 млн человек.
Биатлон
Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру
Игры
Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК
Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
Хоккей
Чемпионат НХЛ приостановили из-за коронавируса
Ранее о приостановке сезона объявила Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику России
Глава Минфина РФ подтвердил, что коронавирус сильнее влияет на экономику России, чем падение цен на нефть.
Авто
Россияне могут накопить на автомобиль за год
Оказалось, что россияне могут накопить на машину за год, при этом в зависимости от региона сроки будут разными.
Кино