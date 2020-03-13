Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Космос НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.

Футбол «Ахмат» уступил в Грозном «Динамо» В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".

Общество За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.

Политика Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией Федеральной службе безопасности, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

Путешествия Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.

Хоккей Чемпионат НХЛ приостановили из-за коронавируса Ранее о приостановке сезона объявила Национальная баскетбольная ассоциация и Главная лига футбола.