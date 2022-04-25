RT на русскомJacobin: антироссийские санкции наносят ущерб позициям доллара в миреСанкционная политика в отношении России чревата подрывом доверия к доллару в качестве мировой резервной валюты.RT на русскомВ ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.РИА НовостиВашингтону грозит лишение привилегии, позволявшей импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.News.ruВ свою очередь, главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зарич отметил, что резкий рост предложения долларов и евро на рынке стал причиной сильного укрепления рубля в последнее время.Телеканал 360°Читать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuКомсомольская правдаВятка-На-СетиТелеканал 360°Главный региональныйПодробнее о событииJacobin: США сами подрывают мировое господство доллара введением санкций против РоссииГазета.Ru22:54Jacobin: США сами подрывают мировое господство доллара введением санкций против РоссииРИА Новости20:39Jacobin: США самостоятельно подрывают господство доллара в мире, вводя санкции против РФТелеканал 360°22:14Jacobin: введением санкций против России США сами подрывают мировое господство доллараLenta.ru21:30Jacobin: США сами подрывают мировое господство доллара введением антироссийских санкцийОбщественная служба новостей21:11Jacobin: введение санкций против России может обернуться стратегической ошибкой для СШАNews.ru21:08Jacobin: антироссийские санкции наносят ущерб позициям доллара в миреRT на русском22:44Показать ещёОценить132Поделиться