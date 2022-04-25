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Jacobin: антироссийские санкции наносят ущерб позициям доллара в мире

Санкционная политика в отношении России чревата подрывом доверия к доллару в качестве мировой резервной валюты.
RT на русском
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
РИА Новости
Вашингтону грозит лишение привилегии, позволявшей импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.
News.ru
В свою очередь, главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зарич отметил, что резкий рост предложения долларов и евро на рынке стал причиной сильного укрепления рубля в последнее время.
Телеканал 360°

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