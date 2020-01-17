Общество
РБК«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock. Эти слова были в тройке самых популярных и в прошлом году. В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года.
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с чего всё началось
Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»).Известиявчера в 16:01
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Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta
В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Общество
В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний
В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир
Анастасия Решетова активно делится впечатлениями о материнстве и рассказывает о жизни своего сына.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера
Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Кадыров временно снял с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
В жутком ДТП возле «Аэропарка» в Брянске погиб 26-летний парень
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл прогнали из Канады
Недавно знаменитая чета решила отказаться от обязательств членов королевской семьи и объявила о намерении переехать в Канаду.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует ЧЕ по фигурному катанию на Первом канале
Туктамышева отправится в Австрию в качестве запасной, так как заняла на чемпионате России четвертое место.
Футбол
Премьер-лига изучит законность сделки «Эвертона» с компанией Усманова
Премьер-лига намерена изучить детали контракта Эвертона с компанией USM, которая за 30 миллионов фунтов приобрела права на название нового стадиона клуба, сообщает Sky Sports.
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Происшествия