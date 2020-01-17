Общество

РБКРБК«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock. Эти слова были в тройке самых популярных и в прошлом году. В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Сохранили код: названы самые популярные пароли в 2019 году

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Самые популярные пароли 2019 года: «123456» и «qwerty»

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Киберэксперты назвали самые популярные пароли среди россиян

URA.Ruвчера в 20:18

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

РБКвчера в 19:38

Названы самые популярные пароли

РИА Новостивчера в 20:50

Названы самые популярные пароли в 2019 году

ТАССвчера в 17:35

Эксперты назвали самые популярные пароли в 2019 году

REGNUMвчера в 16:57

Названы самые популярные пароли 2019 года

Известиявчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta

В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Российская газета 01:20
Общество

В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний

В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Известия 00:24
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир

Анастасия Решетова активно делится впечатлениями о материнстве и рассказывает о жизни своего сына.
Woman.ru вчера в 13:20
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ 15 января в 07:05
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Экономика

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
РБК вчера в 23:00
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера

Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
RT на русском вчера в 06:16
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

Кадыров временно снял с себя полномочия главы Чечни

Росбалт 15 января в 12:06
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

В жутком ДТП возле «Аэропарка» в Брянске погиб 26-летний парень

Городской телеканал (Брянск) 01:37
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл прогнали из Канады

Недавно знаменитая чета решила отказаться от обязательств членов королевской семьи и объявила о намерении переехать в Канаду.
Телеканал 360° вчера в 03:39
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 15 января в 06:16
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Фигурное катание

Туктамышева прокомментирует ЧЕ по фигурному катанию на Первом канале

Туктамышева отправится в Австрию в качестве запасной, так как заняла на чемпионате России четвертое место.
Metaratings вчера в 08:35
Футбол

Премьер-лига изучит законность сделки «Эвертона» с компанией Усманова

Премьер-лига намерена изучить детали контракта Эвертона с компанией USM, которая за 30 миллионов фунтов приобрела права на название нового стадиона клуба, сообщает Sky Sports.
Советский спорт 02:40
Экономика

«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
РБК вчера в 12:02
Происшествия

В Волгограде эвакуировали несколько школ

Город героев 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное