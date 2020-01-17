Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»).

с чего всё началось

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock. Эти слова были в тройке самых популярных и в прошлом году. В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года.

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

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