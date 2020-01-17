Общество

КоммерсантъКоммерсантъНазваны самые популярные пароли за 2019 год

В прошлом году десятка самых популярных в мире логинов и паролей осталась почти такой же, как и в 2018-м, свидетельствуют данные исследования компании DeviceLock.
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Сохранили код: названы самые популярные пароли в 2019 году

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»).
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«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

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Названы самые популярные пароли у россиян

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REGNUMвчера в 16:57
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Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

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Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
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В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Политика

Путин назначил Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
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«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU 15 января в 19:52
Политика

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Первые курилки заработали в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
Москва 24 02:58
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Общество

Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Комментируя меры по поддержке семьи из послания президента РФ, Водонаева написала, что заводить детей ради выплат начнут «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Мой Брянск вчера в 23:10
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Жена нового премьер-министра заработала 800 миллионов рублей

Согласно декларациям, в 2010-2018 годах ежегодный доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей, а его жена зарабатывала гораздо больше — около 50-150 миллионов.
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Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
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Экономика

Процентные ставки по кредитам для оренбуржцев с 2020 года стали меньше

Максимальный процент по кредитам и займам для оренбуржцев ограничили. Об этом 14 января сообщили в региональном отделении Банка России.
РИА Оренбуржье 14 января в 02:23
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос Дождя о гибели журналистов в ЦАР

Корреспондент Дождя Василий Полонский задал министру вопрос о статусе расследования убийства российских журналистов в ЦАР, а также о том, насколько достоверна информация об уничтожении вещественных доказательств по этому делу правоохранительными органами ЦАР.
Дождь 04:38
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
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Игры

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Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ вчера в 06:51
Кино

Режиссёру фильма «Тор: Рагнарёк» предложили снять «Звёздные войны»

Игромания.ру 04:40
Политика

Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью».
Bobsoccer 03:50
Политика

Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 02:51
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