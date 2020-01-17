Общество

РБКРБК«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock. Эти три слова были в тройке самых популярных и в прошлом году. В топ-10 ситуация в целом также не меняется год от года.
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с чего всё началось

Сохранили код: названы самые популярные пароли в 2019 году

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной (среди них — «пароль», «йцукен», «любовь»).
Известиявчера в 16:01

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Названы самые популярные пароли

РИА Новостивчера в 20:50

Названы самые популярные пароли в 2019 году

ТАССвчера в 17:35

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

РБКвчера в 19:38

Самые популярные пароли 2019 года: «123456» и «qwerty»

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Киберэксперты назвали самые популярные пароли среди россиян

URA.Ruвчера в 20:18

Эксперты назвали самые популярные пароли в 2019 году

REGNUMвчера в 16:57

Названы самые популярные пароли 2019 года

Известиявчера в 17:40
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Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Газета.Ru вчера в 19:29
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Общество

СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
РБК вчера в 23:24
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК вчера в 08:30
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Чемпионат вчера в 18:34
Кино

16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом

Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Smi58.ru 15 января в 07:01
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Здоровье

Правительство РФ предлагает исключить понятие «обучающийся с ОВЗ»

Правительство РФ предлагает внести изменения в Федеральный закон, регулирующий вопросы образования людей с ОВЗ.
РИА Дагестан вчера в 06:39
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Интерфакс вчера в 09:26
Здоровье

Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Ариг Ус вчера в 19:17
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru 15 января в 05:38
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Мишустин высказался против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что «плохо оценивает» списание долгов россиян по кредитным обязательствам, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:08
Общество

Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала

В среду, 15 января, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала.
RT на русском 15 января в 10:27
Общество

Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП

В "Единой России" посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти Президиум генсовета "Единой России" 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Финансы

Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может резко опуститься уже в обозримом будущем.
РИА Новости вчера в 05:22
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 15 января в 11:32
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Футбол

Кубок Италии. «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал

В заключительном матче 1/8 финала Кубка Италии "Рома" обыграла "Парму" – 2:0.
Бомбардир.ру вчера в 17:07
Политика

У демократов в США появился новый лидер

У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
Экспресс газета 01:04
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Наука

Математики указали на ошибки Гитлера во Второй мировой войне

Какие просчеты допустил Гитлер по версии британских историков Нацистская Германия имела возможность выиграть Битву за Британию и, возможно, существенно повлиять на исход Второй мировой войны, если бы приняла ряд иных стратегических решений.
Газета.Ru 00:47
Политика

Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства

Внешняя политика России не изменится после смены правительства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 01:09
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