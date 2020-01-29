Армия и оружие
REGNUMЙеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане
Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters. Согласно сообщению хуситов, атака является ответом на «растущее число нападений с воздуха» со стороны арабской коалиции в Йемене.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о согласовании трансфера Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время станет футболистом «Манчестер Юнайтед».
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Общество
Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.
Политика
В МИД отреагировали на отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.
Футбол
Будущее Кокорина в «Зените» решится в среду
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Армия и оружие
Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57
Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Авто
Компания Toyota опубликовала тизер нового пикапа
Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Общество
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2020 финансового года: $91,8 млрд (на 9%).
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Транспорт
РЖД вернут деньги за билеты в Китай
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) вернёт деньги за железнодорожные билеты в охваченный эпидемией Китай.
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.