Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

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Шестеро военнослужащих армии Йемена ворвались в посольство республики в центре Москвы с намерением добиться возвращения на родину, куда их не пускали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.