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Интерфакс
Интерфакс

Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

Шестеро военнослужащих армии Йемена ворвались в посольство республики в центре Москвы с намерением добиться возвращения на родину, куда их не пускали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
Подробнее о событии
РБК

При попытке попасть в посольство Йемена в Москве задержали шесть человек

РБКвчера в 16:44
Коммерсантъ

В Москве задержали шестерых йеменцев за попытку ворваться в здание посольства

Коммерсантъвчера в 15:16
ТАСС

Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

ТАССвчера в 14:15
Московский Комсомолец

В Москве шесть человек попытались прорваться в посольство Йемена

Московский Комсомолецвчера в 14:37
Известия

В Москве задержали шесть человек за попытку ворваться в посольство Йемена

Известиявчера в 14:28
Lenta.ru

Шестеро военных из Йемена проникли на территорию своего посольства в Москве

Lenta.ruвчера в 14:53
Интерфакс

Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

Интерфаксвчера в 13:51

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов
РБК17:10
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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