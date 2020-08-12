Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве
Шестеро военнослужащих армии Йемена ворвались в посольство республики в центре Москвы с намерением добиться возвращения на родину, куда их не пускали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.В источнике
С чего всё началось
Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.
ТАССвчера в 14:15
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Коммерсантъвчера в 15:16