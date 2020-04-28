Коронавирус
MetaratingsЙенс Леманн переболел коронавирусом
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусом.
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Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн рассказал, как переболел коронавирусом
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В 2018 году ученые ученые под руководством Карен Паркер (Karen Parker) из Стэнфордского университета обнаружили, что тяжесть симптомов расстройства аутистического спектра у маленьких детей коррелирует с концентрацией в их спинномозговой жидкости вазопрессина — пептидного гормона и нейропептида, который принимает участие (помимо прочего) в формировании социального поведения и привязанностей.
N+1 вчера в 15:01
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С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
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Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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