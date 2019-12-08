Политика
Вести.RuЙенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО
НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО не составляет списки противников и стремится к улучшению отношений с Москвой.
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Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикТК Звезда вчера в 23:38
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