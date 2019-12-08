Политика

Вести.RuВести.RuЙенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО не составляет списки противников и стремится к улучшению отношений с Москвой.
Читать в источнике
Комментировать35
Йенс Столтенберг
Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей.
— Йенс Столтенберг, норвежский политикТК Звезда вчера в 23:38

Подробнее о событии

Генсек НАТО: Альянс не считает Россию врагом

Российская газетавчера в 21:41

Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом или противником

Комсомольская правдавчера в 20:55

Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

ТАССвчера в 13:15

Генсек НАТО отказался называть Россию врагом альянса

РБКвчера в 20:29

В НАТО невраждебно высказались о России

Lenta.ruвчера в 19:03

Столтенберг: страны НАТО не считают Россию своим противником

Московский Комсомолецвчера в 15:42

Генсек НАТО заявил, что альянс не считает Россию врагом

Коммерсантъвчера в 20:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Экономика

В 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Амур.инфо вчера в 21:34
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Мемориал установили на мосту в Забайкалье, с которого упал автобус

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате произошедшего погибли 19 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Общество

Подсчитаны траты россиян на алкоголь для Нового года

Россияне планируют потрать на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 21:44
Общество

Православные христиане отмечают Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Хоккей

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ

В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Чемпионат вчера в 10:00
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru вчера в 09:36
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Культура

Журову высмеяли в стихах за предложение поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 22:34
Политика

Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Газета.Ru вчера в 16:30
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Минске продолжается акция оппозиции против интеграции с Россией

Эхо Москвы 07 декабря в 08:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали на Алтае

Московский Комсомолец вчера в 21:06
Гаджеты

EMUI 10 против EMUI 9.1: в чем разница?

Компания Huawei представила новую фирменную оболочку EMUI 10, основанную на базе операционной системы Android 10, несколько месяцев назад.
iXBT.com вчера в 07:12
Спорт

Сегодня WADA рассмотрит вопрос применения санкций к российскому спорту

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту.
Накануне.Ru вчера в 20:03
Здоровье

Число больных гипертонией выросло в России

Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Народные новости вчера в 22:40
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии

Более 600 амурчан предпенсионного возраста бесплатно освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография».
КП - Благовещенск вчера в 23:58
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
RT на русском 00:14
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное