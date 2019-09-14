Футбол
RT на русскомЙерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.
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У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Александр Головин, да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Ла Лиге.
— Фернандо Йерро, испанский футболистRT на русском 07:48
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