Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЙоахим Лев: «Некоторые игроки сборной Германии все еще учатся»

Северная Ирландия — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уиндзор Парк»
40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
43′
48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
59′
68′
Серж Гнабри
68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
83′
85′
Марко Ройс
Эмре Джан
90′+3′
Серж Гнабри
2 фото
Некоторые игроки все еще учатся.
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