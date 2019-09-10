Некоторые игроки все еще учатся.

Йоахим Лев: «Некоторые игроки сборной Германии все еще учатся»

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание Красная волчанка – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает внутренние органы и центральную нервную систему.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Общество Роспотребнадзор оптимизирует санитарные правила и гигиенические нормативы Работу по модернизации санитарных правил и гигиенических нормативов проводят ученые РАН и практики Роспоторебнадзора, эксперты и представители общественных объединений, бизнес-сообщества.

Армия и оружие Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.

Гаджеты Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.

Политика Королева Великобритании утвердила законопроект об отсрочке Brexit Документ о запрете «жесткого Brexit» обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросюза до 31 января 2020 года, если парламент не одобрит сделку с ЕС.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.

Общество Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.

Футбол Бывший украинский игрок «Локомотива» раскрыл секрет Семина Экс-игрок московского "Локомотива", украинец Тарас Михалик, ныне выступающий за "Волынь", рассказал секрет тренерского долголетия главного тренера "железнодорожников" Юрия Семина.

Наука Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.

Наука Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.

Спорт Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, в минувшую субботу проплывший 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, скончался после утренней пробежки, сообщил на своей странице в соцсети Facebook знакомый спортсмена Андрей Митьков и подтвердили в компании, руководителем которой является Макеев.

Политика Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним Ранее российское издание «Известия» сообщило, что 8 сентября семья россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибудут в Штаты для встречи с ним.