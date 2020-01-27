Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЙод в России за год подорожал более чем на четверть

Пузырек йода в 10 миллилитров подорожал по состоянию на декабрь прошлого года на 29% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Так, если в последний месяц 2018 года йод продавался по 14 рублей за бутылку, то год спустя - за 18, пишет газета "Известия" со ссылкой на систему ЕМИСС.
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
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«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18

Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

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Почему резко подорожал йод и что будет с ценами дальше?

Аргументы и Факты05:19

В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
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В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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В Белоруссию пришла первая партия норвежской нефти

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В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.
Газета.Ru 05:54
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