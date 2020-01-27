Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЙод в России за год подорожал более чем на четверть

Пузырек йода в 10 миллилитров подорожал по состоянию на декабрь прошлого года на 29% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Так, если в последний месяц 2018 года йод продавался по 14 рублей за бутылку, то год спустя - за 18, пишет газета "Известия" со ссылкой на систему ЕМИСС.
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Известиявчера в 16:01

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Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
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В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

KFС откроет небольшие рестораны в малых городах России

Сеть KFC планирует сосредоточиться в своем развитии на малых и средних городах России.
Ведомости вчера в 23:31
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РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

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RT на русском 02:20
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Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 25 января в 14:57
Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

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Общество

Глава Чувашии отреагировал на инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на инцидент с вручением ключей от пожарной машины сотруднику МЧС, случившийся 23 января.
REGNUM 03:06
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

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Вечерняя Москва вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
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Билайн начал продавать сим-карты на AliExpress

Бренд Билайн начал продажи своих сим-карт через китайскую площадку AliExpress.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

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Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
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Астрономы из США обнаружили самую смертоносную планету

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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

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Малый бизнес попросил Мишустина об амнистии капиталов

С предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась «Партия роста».
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Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
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До 14 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

Уже 14 человек погибли и более 300 пострадали в результате землетрясения в Турции.
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75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

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В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
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Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

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Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Газета.Ru 03:12
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В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Вильфанд заявил, что февраль не ожидается «суперхолодным», но температура будет заметно ниже, чем в январе.
Моя Москва.онлайн 03:43
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