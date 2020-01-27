За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

с чего всё началось

Пузырек йода в 10 миллилитров подорожал по состоянию на декабрь прошлого года на 29% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Так, если в последний месяц 2018 года йод продавался по 14 рублей за бутылку, то год спустя - за 18, пишет газета "Известия" со ссылкой на систему ЕМИСС.

Йод в России за год подорожал более чем на четверть

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