Экономика
Российская газетаЙод в России за год подорожал более чем на четверть
Пузырек йода в 10 миллилитров подорожал по состоянию на декабрь прошлого года на 29% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Так, если в последний месяц 2018 года йод продавался по 14 рублей за бутылку, то год спустя - за 18, пишет газета "Известия" со ссылкой на систему ЕМИСС.
Читать в источнике
Оценить162
с чего всё началось
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Гудкова назначили гендиректором «Российского экологического оператора»
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Шоу-бизнес
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника 32-летняя супруга скандального футболиста заявила об открытой неприязни со стороны своего свекра.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Здоровье
Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Футбол
Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените»
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
Политика
В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии
Комиссия по этике партии "Единая Россия" рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Космос
Зафиксирован взрыв гигантского космического лазера
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо
Действующий контракт Кабо с «Лорьяном» истекает в июне 2020 года. Отмечается, что французский игрок не планирует продлевать соглашение.
Шоу-бизнес
«Старики не нужны больше»: Ирина Отиева купила место на кладбище
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой
Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Футбол
Три по 33. У Глушакова, Шунина и Шишкина — день рождения
Игры
Официально: «История Сэма» для Metro: Exodus выйдет 11 февраля
Скриншоты дополнения Февраль станет важным месяцем для «Метро»: 15 числа «Исход» готовится к релизу в Steam, а 28 числа сборник Metro: Redux появится на Nintendo Switch.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Финансы
Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности
После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи.
Футбол
«Вест Хэм» нацелился на хавбека «Лиона» Диопа
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Лиона» Папе Шейк Диопу, утверждает Football Espana.
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.