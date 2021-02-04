Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", - говорится в пресс-релизе.В источнике
ТК Звезда
ПолитРоссия
Политика Сегодня
RT на русском
РБК
Газета.Ru
Комсомольская правда
Профиль
Экономика сегодня
Аргументы и Факты
Телеканал 360°
Российская газета
News.ru
Life.ru
С чего всё началось
В заявлении, опубликованном на сайте
 компании в четверг, 4 февраля, сказано, что обращение подготовлено на основе данных об эффективности и безопасности препарата, которые были получены в третьей фазе испытаний.
Известия19:45
Подробнее о событии

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США

РБК19:36

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США

RT на русском18:27

В США компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

Комсомольская правда18:58

Комитет регулятора США изучит запрос Johnson & Johnson на одобрение вакцины от COVID-19

ТАСС18:40

Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

РИА Новости18:38

Johnson & Johnson попросила власти США одобрить ее вакцину от коронавируса

Lenta.ru18:34

Johnson&Johnson подала заявку на применение своей вакцины в США

Коммерсантъ19:16

Минцифры РФ предложило вывести из-под тайны связи данные о геолокации

Законопроект вносит изменения в закон о "Тайне связи" и позволит передавать данные о геолокации пользователей без постановления суда Данные о местоположении телефона абонента могут вывести из-под тайны связи.
Толквчера в 01:19

Парагвай договорился с Россией о поставках вакцины «Спутник V»

Правительство Парагвая заключило соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках вакцины "Спутник V", заявил глава парагвайского минздрава Хулио Массолени в эфире государственного телевидения.
REGNUM22:26

РВИО попросило прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.
Известия17:13