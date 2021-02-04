Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", - говорится в пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
В заявлении, опубликованном на сайте
компании в четверг, 4 февраля, сказано, что обращение подготовлено на основе данных об эффективности и безопасности препарата, которые были получены в третьей фазе испытаний.
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В США компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19
Комсомольская правда18:58