Общество

РБКРБКJohnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.
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Johnson & Johnson прекратит продажу косметики, отбеливающей кожу

Коммерсантъ05:14

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Компания Johnson & Johnson прекращает выпуск косметики, осветляющей кожу

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Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее

Комсомольская правда03:41

Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

РБК05:09

Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу

Газета.Ru03:15

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