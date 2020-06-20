Общество
Актуальные НовостиJohnson & Johnson прекратит продавать косметику для осветления кожи
Известная компания Johnson & Johnson намерена прекратить продажу косметики, за счет которой можно сделать свою кожу светлее. На такой шаг там пошли в рамках движения Black Lives Matter, информирует New York Times.
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Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на матч с ЦСКА
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Армия и оружие
Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400
Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Ferra 13:55
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском 05:58
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Общество
The Conversation (Австралия): как рушится современное общество? Пример СССР (The Conversation)
Рассмотрение переходного процесса в современном индустриальном обществе позволяет нам узнать куда больше, чем исследование Джареда Даймонда о падении империи майя.
ИноСМИ 18:33
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru 13:42
Кино
Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы
Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
Футбол
Губерниев предложил досрочно завершить РПЛ из-за коронавируса
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о заражении коронавирусом футболистов «Динамо» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Краснодаром», который должен состояться 21 июня.
Metaratings 15:40
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Футбол
Гол Милевского помог «Динамо» обыграть «Городею»
Встреча завершилась со счетом 3:1. Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу форварда Сергея Архипова.
Матч ТВ 12:55
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия 18:25
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос вчера в 13:50
Политика
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов.
Коммерсантъ 16:59
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида» и вышел на третье место
«Атлетико» набрал 52 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне не проигрывает восемь матчей кряду.
Спорт-Экспресс 17:59
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество
Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Что важно знать:По делу "Седьмой студии" проходят режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывшая работница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор театрального проекта "Платформа" Юрий Итин.
Snob.ru 14:45