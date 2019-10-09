Общество
BFM.ruJohnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации. Житель Мэриленда Николас Мюррей пожаловался, что использование антипсихотического препарата Risperdal производства J&J в детстве вызвало увеличение груди.
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
RuNews24.ru вчера в 11:08
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу
Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Российская газета вчера в 20:57
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика вчера в 10:51
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
REGNUM вчера в 23:06
Гаджеты
Смартфон совершенно нового типа. Представлен Essential Phone 2 от создателя Android
iXBT.com вчера в 23:36
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Футбол
Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео
20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Авто
Lada Classic предпочитают пенсионеры и люди предпенсионного возраста
Эксперты проанализировали результаты опросов и назвали самые популярные среди пенсионеров в России легковые автомобили.
МедиаПоток 07 октября в 05:58
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда
Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Политика
Александр Калашников возглавил ФСИН
С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.
ТАСС 07 октября в 08:27
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Экономика
Власти помогут застройщикам, которые не смогли перейти на эскроу
Строительные компании, которые не смогли перейти на эскроу и не имеют права работать с дольщиками напрямую, получат помощь правительства.
Гипер НН 07 октября в 09:18
Политика
В Кремле ответили Лукашенко на слова о роли РФ в конфликте в Донбассе
Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на форуме «Минский диалог» призвал Россию и Украину к более тесным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей вчера в 08:22
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 07 октября в 04:19
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Экономика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Экономика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22