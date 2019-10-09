Общество

BFM.ruBFM.ruJohnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации. Житель Мэриленда Николас Мюррей пожаловался, что использование антипсихотического препарата Risperdal производства J&J в детстве вызвало увеличение груди.
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Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Российская газетавчера в 19:58

Johnson & Johnson выплатит $8 млрд за выросшую грудь у мужчины

Life.ruвчера в 21:41

Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Коммерсантъвчера в 20:45

В США суд обязал дочернюю компанию Johnson&Johnson выплатить компенсацию в размере 8 млрд долларов за побочный эффект

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Johnson & Johnson обязали загладить вину за побочный эффект от нейролептика

REGNUMвчера в 19:38

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

ТАССвчера в 19:19

Johnson&Johnson выплатит $8 млрд за увеличивший грудь американцу препарат

РБКвчера в 18:32
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Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

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В якутском СИЗО обнаружили тело бывшего начальника рудника "Мир" Алексея Бурксера.
Piter.tv вчера в 03:57
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Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
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Крестьяне наказали мэра города в Мексике

Обиженные крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли через улицы, пока не были остановлены полицейскими.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
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В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
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Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
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Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
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Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто

«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
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Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
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Вероятность рака простаты снижает поедание грибов

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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе — конфликт России и Украины.
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Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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