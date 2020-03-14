Коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург«Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ
В публикации отмечается, что клуб принял решение прекратить выступления, руководствуясь предписаниями, вынесенными правительством Финляндии в связи с распространением коронавируса. Финская команда не поедет на игру со СКА, которая должна была состояться 17 марта в Петербурге.
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с чего всё началось
Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.РИА Новости11:28
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