с чего всё началось

В публикации отмечается, что клуб принял решение прекратить выступления, руководствуясь предписаниями, вынесенными правительством Финляндии в связи с распространением коронавируса. Финская команда не поедет на игру со СКА, которая должна была состояться 17 марта в Петербурге.

«Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

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Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Общество Россиянам рекомендуют дезинфицировать телефоны из-за коронавируса По мнению экспертов, дезинфекция телефонов должна помочь избежать распространения коронавируса, поскольку телефон может оказаться переносчиком возбудителей инфекции.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.

Наука Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно Недостаток сна в ряде случаев приводит к положительному эффекту при лечении депрессии, но пропорции сна и бодрствование должны быть определены лечащим врачом, 13 марта сообщает издание «N+1».

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Футбол В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.