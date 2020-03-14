Коронавирус
Газета.Ru«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "шуты" должны были встретиться с петербургским СКА.
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Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.Чемпионат05:48
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