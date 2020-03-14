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Газета.RuГазета.Ru«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "шуты" должны были встретиться с петербургским СКА.
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Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте
 сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.
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