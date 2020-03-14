Коронавирус
Газета.Ru«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "шуты" должны были встретиться с петербургским СКА.
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с чего всё началось
Финский хоккейный клуб "Йокерит" на своем официальном сайте сообщил, что отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.РИА Новостивчера в 11:28
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«Коронавирус сделал свое черное дело». «Йокерит» — об отказе от участия в плей-офф КХЛ
Sport24.ruвчера в 23:56
Лаури Марьямяки: Все в «Йокерите» хотели играть дальше, но другого варианта не было
Советский спортвчера в 15:58
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