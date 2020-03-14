Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "шуты" должны были встретиться с петербургским СКА.

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

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