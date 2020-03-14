Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.

Общество Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.

Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Происшествия В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.

Автоспорт Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Футбол Уэйн Руни: Роналду ел в «Макдональдсе», чтобы набрать вес Помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в «Макдональдс», потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, поскольку был худым.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.