Коронавирус
Российская газета«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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«Коронавирус сделал свое черное дело». «Йокерит» — об отказе от участия в плей-офф КХЛ
Sport24.ruвчера в 23:56
Лаури Марьямяки: Все в «Йокерите» хотели играть дальше, но другого варианта не было
Советский спортвчера в 15:58
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Общество
Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Происшествия
В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Автоспорт
Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года
Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Общество
Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор
Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Футбол
Уэйн Руни: Роналду ел в «Макдональдсе», чтобы набрать вес
Помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в «Макдональдс», потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, поскольку был худым.
Музыка
Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа
Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Максименко стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Оренбургом»
Футбол
«Из „Спартака“ к нам никто не обращался». Президент «Урала» — об отступных Парфенова, Лиге чемпионов и «странных» матчах
В прошлом — игрок МФК ВИЗ (ныне "Синара") С 2001 года является председателем Федерации футбола Свердловской области, с 1 марта 2003 года возглавляет ФК "Урал" Также занимает пост вице-президента Ассоциации мини-футбола России (с 2011 года) О руководстве РФС и реформе Олимп-Кубка России Фото: © РИА Новости / Александр Вильф — Я не поддерживаю идею реформы Кубка России.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Наука
Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей
Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен негативно влияет на вывод других лекарств из печени и может вредить мужской половой функции.