Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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«Йокерит» вышел из Кубка Гагарина. Что теперь будет? Инсайдерская информация от «Матч ТВ»

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«Коронавирус сделал свое черное дело». «Йокерит» — об отказе от участия в плей-офф КХЛ

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Финский «Йокерит» официально снялся с розыгрыша плей-офф КХЛ

РИА Новостивчера в 11:28
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Общество

Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
РИА Новости вчера в 23:21
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости вчера в 11:25
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута

В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Российская газета 13 марта в 21:49
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Автоспорт

Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года

Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.
F1news.ru вчера в 12:02
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.
Газета.Ru 01:16
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо 13 марта в 04:43
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

РИА Новости 00:18
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 13 марта в 03:26
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19.
РБК вчера в 11:13
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Футбол

Уэйн Руни: Роналду ел в «Макдональдсе», чтобы набрать вес

Помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в «Макдональдс», потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, поскольку был худым.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:16
Музыка

Скончался основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

Скончался основатель музыкального жанра индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж.
Газета.Ru вчера в 18:50
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к созданию культа его личности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Владимир Путин относится к созданию культа его личности.
Городовой 13 марта в 06:37
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

Вести.Ru 00:53
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Футбол

Максименко стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Оренбургом»

Матч ТВ вчера в 09:02
Футбол

«Из „Спартака“ к нам никто не обращался». Президент «Урала» — об отступных Парфенова, Лиге чемпионов и «странных» матчах

В прошлом — игрок МФК ВИЗ (ныне "Синара") С 2001 года является председателем Федерации футбола Свердловской области, с 1 марта 2003 года возглавляет ФК "Урал" Также занимает пост вице-президента Ассоциации мини-футбола России (с 2011 года) О руководстве РФС и реформе Олимп-Кубка России Фото: © РИА Новости / Александр Вильф — Я не поддерживаю идею реформы Кубка России.
Матч ТВ вчера в 16:14
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 13 марта в 11:16
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 01:30
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

РИА Новости 13 марта в 10:04
Наука

Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей

Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен негативно влияет на вывод других лекарств из печени и может вредить мужской половой функции.
МедиаПоток 13 марта в 09:27
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