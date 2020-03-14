Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что клуб снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом.
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Финны не хотят играть в плей-офф. Но Кубок Гагарина надо продолжать

Спорт-Экспресс08:05

Марьямяки: «„Йокерит“ ждет информацию от КХЛ. Запутанные времена»

Sport24.ru10:00

«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ

Советский спорт07:16

КХЛ отреагировала на сообщения о снятии «Йокерита» с розыгрыша плей-офф

РБК07:57

В «Йокерите» опровергли информацию о снятии с плей-офф КХЛ

РИА Новости06:47

«Салават» взял реванш у «Авангарда», «Спартак» проиграл в московском дерби. Итоги первого раунда Кубка Гагарина

Матч ТВ07:28

Марьямяки: три дня назад «Йокерит» предвкушал плей-офф, потом пошли новости со всего мира

Чемпионат09:09
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Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Политика

Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
РИА Новости 08:17
Политика

Мишустин намерен усилить меры борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил усилить меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.
iReactor 10:06
Шоу-бизнес

Дочка Алёны Шишковой приняла участие в дефиле на премьере «Троллей»

Среди гостей был Дима Билан, Полина Гагарина, Вика Дайнеко и многие дети знаменитостей. Алиса появилась в необычном образе.
Paparazzi.ru вчера в 07:44
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Происшествия

Двое жителей Кузбасса с выявленным коронавирусом отдыхали в Италии

Двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, заразились им в Италии, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина журналистам на брифинге в субботу.
Интерфакс 07:26
Происшествия

Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья

Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
ТАСС 09:49
Религия

В РПЦ допустили проверку прихожан на коронавирус

Москва, 14 марта 2020, 17:22 — REGNUM Посещать на дому больных коронавирусом собираются православные священники, заявил 14 марта руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
REGNUM 10:22
Политика

Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации принял документ большинством голосов. Поддержали решение 164 сенатора, воздержавшихся не было.
Эхо Москвы 05:00
Футбол

Президент «Оренбурга»: «Ребята постарались, но фортуна была на стороне «Спартака»

Максименко сделал пять сэйвов, как минимум должна была быть ничья. Ребята постарались, но фортуна была на стороне гостей.
Матч ТВ 10:32
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 09:29
Здоровье

На Кубани выявили первый случай заражения коронавирусом

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что власти региона в настоящий момент не видят необходимости вводить в крае карантин по коронавирусу, но в случае возникновения такой необходимости готовы принять такие меры.
Деловая газета. Юг 12 марта в 15:10
Происшествия

Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

REGNUM 00:55
Общество

Свыше миллиарда человек пострадают от смертельно опасной жары

Уже к концу десятилетия прогнозируется увеличение средней температуры на 3 градуса, а именно это поставит под угрозу свыше миллиарда людей, которые пострадают от смертельно опасной жары.
Газета DAILY вчера в 15:03
Армия и оружие

Пленные боевики рассказали, сколько Турция платит за участие в боевых действиях в Идлибе

Один из пленных боевиков сообщает, что Турция поддерживает антиправительственные силы в Идлибе, выплачивая членам группировок по 10 тысяч сирийских фунтов (в титрах ошибочно – «в лирах») в день за участие в боевых действиях.
Военное обозрение вчера в 06:59
Происшествия

В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск

Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Инфо24 09:07
Общество

Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом

Психолог Михаил Хорс объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом.
Невские Новости 02:51
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Политика

Порошенко сбежал от допроса за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в ГБР, так как он находится за границей.
РЕН ТВ 12 марта в 17:52
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

По информации пресс-службы Росстандарта, компания «АтоВАЗ» согласовала отзыв 12 192 автомобилей Lada Xray, Largus и Vesta, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.
SpeedMe 12 марта в 05:48
Финансы

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.
REGNUM 10:18
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