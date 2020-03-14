Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что клуб снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом.
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Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.
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Финны не хотят играть в плей-офф. Но Кубок Гагарина надо продолжать

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«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ

Советский спорт07:16

КХЛ отреагировала на сообщения о снятии «Йокерита» с розыгрыша плей-офф

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В «Йокерите» опровергли информацию о снятии с плей-офф КХЛ

РИА Новости06:47

«Салават» взял реванш у «Авангарда», «Спартак» проиграл в московском дерби. Итоги первого раунда Кубка Гагарина

Матч ТВ07:28
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Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

Интерфакс вчера в 07:15
Общество

Запрет на массовые мероприятия ввели в Петербурге из-за коронавируса

Опасность распространения нового китайского коронавируса на территории Санкт-Петербурга стала причиной ввода запрета на проведение массовых мероприятий в городе.
NewInform вчера в 08:12
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Транспорт

Коронавирус. Польша остановила железнодорожное сообщение с Белоруссией

«В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения», — сообщается на сайте БЖД.
Красная весна 08:42
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Футбол

«Наполи» запустил музыкальный флешмоб в целях борьбы с коронавирусом

Sport24.ru 08:44
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости 06:50
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Apple временно закрывает магазины за пределами Китая

Компания Apple закрывает до 27 марта свои розничные магазины за пределами Китая.
BFM.ru 04:54
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Экономика

«Известия»: россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков.
ТАСС 12 марта в 23:25
Технологии

Microsoft выпустила новый патч для Windows 10

Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
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Политика

«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых

«Детский» сайт главы государства противоречит словам взрослых В 2004 году президент Владимир Путин торжественно открыл свой официальный «детский» сайт «Узнай президента».
Коммерсантъ 05:00
Финансы

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Политика

В КС поступил запрос президента о проверке поправок к Конституции

«В КС поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», — заявили в суде.
RT на русском 08:23
Здоровье

Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Газета Кемерова вчера в 01:51
Политика

Кипр закрыл въезд для иностранцев

Республика Кипр с воскресенья, 15 марта, вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для неаккредитованных в этой стране иностранных граждан.
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Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Происшествия

В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
РБК вчера в 13:30
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
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