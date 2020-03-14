Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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