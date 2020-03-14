Коронавирус
Российская газета«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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Армия и оружие
Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Президент ФИФА показал на видео, как нужно мыть руки
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял участие в челлендже, в котором показал, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от коронавируса.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Игры
Игру GTA 6 могут анонсировать уже 20 марта
Что касается GTA 6, то анонс игры может состояться 20 марта.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Тайшете
Погибли четверо детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
Мишустин распорядился усилить контроль на границе и в аэропортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился обеспечить 14—15 марта во всех регионах усиленный контроль на границе, вокзалах и в аэропортах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
Российский эксперт прокомментировал перенос даты миссии ExoMars-2020. В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс.
Футбол
Иммобиле обматерил британского доктора, который обвинил итальянцев из-за коронавируса
Нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле разозлили слова британского селебрити-доктора Кристиана Дженсена, который высказался о коронавирусе в Италии.
Политика
Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Финансы
Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и в течение двух лет вновь вернется к 61 рублю за $1.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Политика
Евгений Савченко поддержал избрание Путина на новый президентский срок
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой дать возможность Владимиру Путину вновь избираться на пост президента РФ.
Происшествия
Кафе загорелось в центре Москвы
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Кино
Съемки сериала «Сверхъестественное» остановлены
Как сообщает издание Deadline, съемки были официально остановлены в минувшую пятницу, 13 марта.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.