Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

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