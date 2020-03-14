Коронавирус

РБКРБК«Йокерит» решил не участвовать в Кубке Гагарина из-за коронавируса

«Йокерит» официально отказался продолжить участие в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте финского клуба. В качестве причины подобного решения «Йокерит» назвал рекомендации правительства Финляндии в условиях распространения коронавируса.
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«Йокерит» вышел из Кубка Гагарина. Что теперь будет? Инсайдерская информация от «Матч ТВ»

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