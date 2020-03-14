Коронавирус
Российская газета«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил президент и генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.Чемпионат05:48
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Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом
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Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
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Русская православная церковь отказывается закрывать храмы из-за распространения коронавируса.
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Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
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Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
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SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
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Поправки в Конституцию РФ поступили в Конституционный суд
Закон о поправках в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» направил в Конституционный суд РФ президент России Владимир Путин 14 марта, сообщает пресс-служба суда.