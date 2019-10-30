Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее. 25-летний игрок принадлежит «Порту», однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб выкупит его трансфер.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

Технологии Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Политика Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

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Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Армия и оружие Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.