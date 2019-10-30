Футбол
Спорт-ЭкспрессЙордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее. 25-летний игрок принадлежит «Порту», однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб выкупит его трансфер.
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Йордан Осорио: Хочу продолжить карьеру в «Зените» и с радостью обыграть Анхеля
Спорт день за днемвчера в 16:14
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