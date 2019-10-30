Футбол
Спорт-ЭкспрессЙордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее. 25-летний игрок принадлежит «Порту», однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб выкупит его трансфер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Йордан Осорио: Хочу продолжить карьеру в «Зените» и с радостью обыграть Анхеля
Спорт день за днем16:14
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
Отечественная актриса Лидия Вележева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о дебоше на борту самолета в Шереметьево.
Актуальные Новости 11:16
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Политика
Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины
Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт 15:29
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
АСТВ 17:56
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Политика
Зеленский перечислил три этапа прекращения конфликта в Донбассе
Международный опыт вооруженных конфликтов и войн доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и установлению мира необходимо пройти три этапа.
РБК 06:52
Кино
Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России
Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Интерфакс 17:56
Здоровье
Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания
На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.
Ugpressa.ru 15:03
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik вчера в 09:57
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
РИА Новости 17:32
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Политика
Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США
Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН вчера в 02:48
Экономика
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье
В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
Российская газета 08:58
Общество
Пилотная группа японских туристов прибыла на Кунашир
Сахалин.Инфо вчера в 23:24
Футбол
Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку
Руководство футбольного клуба «Чайка» уволило весь тренерский штаб. Об этом днём 30 октября сообщили в пресс-службе команды.
Rostov.ru 14:30
Культура
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
RT на русском вчера в 01:27