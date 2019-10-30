Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЙордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Защитник «Зенита» Йордан Осорио после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России рассказал о матче и прокомментировал свое будущее. 25-летний игрок принадлежит «Порту», однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб выкупит его трансфер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Йордан Осорио: «Хотелось бы продолжить карьеру в „Зените“»

Матч ТВ16:37

Йордан Осорио: «Хочу остаться в „Зените“»

Спорт-Экспресс15:58

Йордан Осорио: Хочу продолжить карьеру в «Зените» и с радостью обыграть Анхеля

Спорт день за днем16:14

Йордан Осорио: «Хотелось бы продолжить карьеру в „Зените“»

Sportbox.RU16:37

Осорио: хотел бы продолжить карьеру в «Зените»

Чемпионат15:53

Осорио: знаю, идут разговоры, что «Зенит» выкупит меня у «Порту»

РИА Новости16:48

Осорио: «Не знаю об условиях выкупа меня „Зенитом“, но мне бы хотелось остаться в Петербурге»

Sport24.ru15:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Отечественная актриса Лидия Вележева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о дебоше на борту самолета в Шереметьево.
Актуальные Новости 11:16
Общество

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
Политика

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Ранее пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.
Росбалт 15:29
Происшествия

Полицейский выстрелил в ребенка во время погони в Ростовской области

Регион online 09:23
Политика

Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Газета.Ru 17:52
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
StarHit.ru 06:40
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе

АСТВ 17:56
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Экономика

ВЭБ.РФ профинансирует поставки «Аэрофлоту» в лизинг 100 самолетов SSJ

ТАСС 09:53
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Политика

Зеленский перечислил три этапа прекращения конфликта в Донбассе

Международный опыт вооруженных конфликтов и войн доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и установлению мира необходимо пройти три этапа.
РБК 06:52
Кино

Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России

Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Интерфакс 17:56
Здоровье

Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания

На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.
Ugpressa.ru 15:03
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии

Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik вчера в 09:57
Армия и оружие

Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Политика

Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США

Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
ФАН вчера в 02:48
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Экономика

Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье

В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
Российская газета 08:58
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на Кунашир

Сахалин.Инфо вчера в 23:24
Футбол

Весь тренерский штаб донского ФК «Чайка» отправили в отставку

Руководство футбольного клуба «Чайка» уволило весь тренерский штаб. Об этом днём 30 октября сообщили в пресс-службе команды.
Rostov.ru 14:30
Культура

Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

RT на русском вчера в 01:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Йордан Осорио
Венесуэльский футболист
Венесуэльский футболист, защитник клуба «Зенит» и сборной Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное