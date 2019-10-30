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Политика Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.

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