Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЙордан Осорио: «Хотелось бы продолжить карьеру в „Зените“»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Хотелось бы продолжить карьеру в «Зените» и приносить максимум пользы команде.
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